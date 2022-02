Highlights e gol Lazio-Napoli 1-2 | Serie A 2021 2022 VIDEO

Advertising

SkySport : ? RONALDO CHE OCCASIONE ? Lo United cerca il gol ma non lo trova ?? I RISULTATI ? - SassuoloUS : La magia di Hamed #Traore e il gol di Gregoire #Defrel all'ultimo respiro ???? Gli highlights completi di… - SkySport : ? RONALDO SEGNA MA NON VALE ? Lo United sbatte contro il Watford ?? I RISULTATI ? - sportli26181512 : Ol. Lione-Lille: video, gol e highlights: Vittoria per il Lilla che è riuscito a battere a domicilio l'Olympique Li… - davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: #LazioNapoli 1-2 (VIDEO GOL HIGHLIGHTS): gol straordinario di Fabian #Ruiz al 94', non basta un super gol di #Pedro http… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

La cronaca di Torino - Cagliari ( VIDEO ) vedi anche Serie A, Milan - Udinese 1 - 1 e Genoa - Inter 0 - 0:, video eNella partita delle 12.35, il Cagliari batte fuori casa 2 - 1 il ...Il video deglie deidi Spezia - Roma, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. La Roma in superiorità numerica per 45 batte lo Spezia 1 - 0 solo al 98' ...Vittoria preziosa quanto sofferta per l'Utrecht di Hake contro l'Heerenveen che, dopo essere riuscita a rientrare in partita, non ha trovato il pertugio giusto per riequilibrare il match. Alla fine il ...Video gol e highlights di Lazio Napoli: match in programma questa sera alle 20.45 e valido per la 27^ giornata di Serie A.