Guerra Ucraina, appello Zelensky a Visa e Mastercard: stop a utenti Russia (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un appello alle società di pagamento Visa e Mastercard chiedendo loro di disconnettere gli utenti russi, dalle imprese ai privati, dai propri servizi. In una lettera fatta circolare sui social, Zelensky scrive ai responsabili americani dei due colossi di pagamento un “aiuto” perché “nel 2022, la tecnologia è la migliore risposta a carri armati, lanciagranate e missili. Pertanto, vi esorto urgentemente a bloccare tutti i servizi di pagamento Visa e Mastercard sia all’interno della Federazione Russa che al di fuori dei suoi confini, su tutte le carte emesse in Russia senza eccezioni “. Al ... Leggi su italiasera (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) –, il presidente ucraino Volodymyrha lanciato unalle società di pagamentochiedendo loro di disconnettere glirussi, dalle imprese ai privati, dai propri servizi. In una lettera fatta circolare sui social,scrive ai responsabili americani dei due colossi di pagamento un “aiuto” perché “nel 2022, la tecnologia è la migliore risposta a carri armati, lanciagranate e missili. Pertanto, vi esorto urgentemente a bloccare tutti i servizi di pagamentosia all’interno della Federazione Russa che al di fuori dei suoi confini, su tutte le carte emesse insenza eccezioni “. Al ...

