Flavia Pennetta e Fabio Fognini raccontano il loro amore a Verissimo: “Eravamo amici, poi quello sguardo…” (Di domenica 27 febbraio 2022) A Verissimo Fabio Fognini e Flavia Pennetta ripercorrono la storia dell’amore in un’intima intervista a Silvia Toffanin. I due campioni del tennis ripercorrono le tappe della loro conoscenza, da quell’amicizia da giovani che è presto sfociata in un sentimento travolgente. “Un giorno quello sguardo è cambiato” la confessione sull’innamoramento che, a seguire, li ha poi portati a sposarsi e a costruire una famiglia. Fabio Fognini e Flavia Pennetta: a Verissimo la loro storia d’amore Flavia Pennetta e Fabio Fognini concedono un’intervista di coppia a ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 27 febbraio 2022) Aripercorrono la storia dell’in un’intima intervista a Silvia Toffanin. I due campioni del tennis ripercorrono le tappe dellaconoscenza, da quell’zia da giovani che è presto sfociata in un sentimento travolgente. “Un giornosguardo è cambiato” la confessione sull’innamoramento che, a seguire, li ha poi portati a sposarsi e a costruire una famiglia.: alastoria d’concedono un’intervista di coppia a ...

Advertising

WeAreTennisITA : Se abbiamo ricordi recenti di una vittoria Slam lo dobbiamo a lei. Se abbiamo sorriso di gioia insieme in tornei ch… - CorriereCitta : Flavia Pennetta: chi è, età, carriera, altezza, oggi, figli, chi è il marito, matrimonio, Instagram - Alessan67416970 : RT @MediasetPlay: Una coppia unita dall’amore per la famiglia e dalla passione per il tennis ?? Flavia Pennetta e Fabio Fognini vi aspettan… - infoitcultura : Lo stile di Flavia Pennetta in tre meravigliosi outfit eleganti e casual -