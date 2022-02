Ucraina, direttore Radio Radicale: “Russo morì per impegno in Cecenia, mondo scopre ora Putin?” (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Da che è esplosa la guerra ai confini dell’Europa, “ho pensato molto ad Antonio Russo, la sua opera di informazione sarebbe stata utile in questi giorni”. Ad affermarlo, all’Adnkronos, Alessio Falconio, direttore di Radio Radicale parlando del giornalista ucciso oltre 20 anni fa in Georgia, un’anima indipendente dalla “straordinaria ricchezza umana”. Chissà se il reporter di Radio Radicale, sempre in prima linea sui fronti caldi, avrebbe scelto anche questa volta di raccontare da vicino il dramma che si sta consumando in queste ore in Ucraina. “Non era un incosciente, era molto consapevole del rischio che correva – racconta Falconio – Ha raggiunto le zone più rischiose. E non viveva mai negli alberghi ma nelle case della popolazioni che raccontava. ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Da che è esplosa la guerra ai confini dell’Europa, “ho pensato molto ad Antonio, la sua opera di informazione sarebbe stata utile in questi giorni”. Ad affermarlo, all’Adnkronos, Alessio Falconio,diparlando del giornalista ucciso oltre 20 anni fa in Georgia, un’anima indipendente dalla “straordinaria ricchezza umana”. Chissà se il reporter di, sempre in prima linea sui fronti caldi, avrebbe scelto anche questa volta di raccontare da vicino il dramma che si sta consumando in queste ore in. “Non era un incosciente, era molto consapevole del rischio che correva – racconta Falconio – Ha raggiunto le zone più rischiose. E non viveva mai negli alberghi ma nelle case della popolazioni che raccontava. ...

