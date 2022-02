Ucraina | Boccia | ' Putin sottovaluta voglia di pace del mondo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "La guerra nella società digitale viene messa a nudo nelle sue miserie e nella sua ferocia in tempo reale. Eforse avrà progettato tutto a tavolino da tempo ma non ha fatto i conti con la società di oggi radicalmente cambiata a partire da quella russa, così come non aveva previsto l'indignazione planetaria e la grandedinel". Così Francesco, deputato Pd e ex Ministro per gli Affari regionali, parlando a Bari con la presidente dell'associazione ucraini in Italia durante una manifestazione per la. "L'attacco militare contro un Paese con istituzioni democratiche e le morti provocate anche tra civili ha messo la Russia ai margini dele portatoa scrivere da protagonista una delle ...