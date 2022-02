Tutti quelli che fanno la corte a un Beppe Sala che per ora non si concede

(Di sabato 26 febbraio 2022) Da Francesco Laforgia passando per il Movimento cinque stelle per terminare con Carlo Calenda e Matteo Renzi, i litigiosi gemelli,uniti nel progetto dei Riformisti alle ultime elezioni amministrative. Più che il progetto di un partito, quello che attribuiscono aè un minestrone, peraltro male assortito. I motivi sono politicamente evidenti: a partire dal primo e più chiaro esempio a disposizione, oltre l’incomunicabilità caratteriale e la rivalità politica di Carlo e Matteo, esplosa in modo grottesco a Roma, sulla nomina di Virginia Raggi alla commissione Expo: cioè che l’unica cosa che i Riformisti hanno sempre chiesto è che non ci fossero, in quella alleanza i pentastellati. Una “tensione” che, prima delle elezioni, ha portato a posizioni molto nette e dure. Alla fine avevano vinto Calenda e Renzi, e i cinque stelle ...

EnricoLetta : Le sanzioni a #Putin devono essere durissime. E tutti i Paesi europei devono imporle. La propaganda russa gioca a f… - riotta : Tutti quelli che ripetono 'Chi avrebbe mai detto che Putin attaccasse Kiev?' quando capiranno la conseguenza della… - lucasofri : Quelli che invece proclamano uguali le guerre contro i paesi democratici e quelle contro le dittature, si stanno un… - AnNa85032297 : RT @Krydyster: ? Ti vestirò di sguardi oltre quello che già tieni indosso Prenderò tutti i tuoi baci compresi quelli che ti sono avanzati… - mariellacaio62 : RT @PBerizzi: Ma tutti quelli che da due anni gridano alla 'dittatura' per un vaccino e chiedono 'libertà' esattamente dove sono finiti? Fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti quelli

Il Foglio

... di cui, come detto, beneficeranno. Tale indennità, risultante dalla trasformazione di voci ...da 3.300 a 9.500 euro per gli incarichi di complessità media e da 9.500 a 13.000 euro perdi ...In politica gli errori, anchepiù gravi, dipendono sempre da un'analisi sbagliata. Capita alle persone, agli osservatori, ... è più frequente, però, in un mondo in cui si conosce tutto di, ...Buongiorno. Russia e Ucraina sono al terzo giorno di guerra e in queste ore si combatte la battaglia per Kiev. Per tutta la notte sono state avvertite decine di esplosioni in varie zone della capitale ...La Premiata Forneria Marconi è uno dei rari alfieri del progressive rock in Italia e all’estero. “Storia Di Un Minuto” del 1972 è un esordio fresco, sincero, pieno. Nella sua fragilità, innovazione ed ...