The Rookie 4 e CSI: Vegas, anticipazioni 27 febbraio: minacce terroristiche e omicidi (Di sabato 26 febbraio 2022) Serata all'insegna del crimine su Rai2 domenica 27 febbraio con i telefilm polizieschi The Rookie 4 e CSI: Vegas. La rete trasmetterà gli episodi Colpisci e scappa e Giù per i tubi. Stando alle anticipazioni, Nolan e la sua squadra dovranno fare fronte ad una minaccia terroristica da parte di Marvin Reynolds. Maxine Roby dovrà fare luce su un terribile omicidio dopo il ritrovamento di alcuni corpi sciolti in sostanze chimiche. The Rookie 4, puntata 27 febbraio: Nolan tenta di fermare Marvin Reynolds Angela non riuscirà a capire la scelta di Wesley, il quale vorrà stringere un accordo Elijah Stone e non saprà come tirarsene fuori. La donna gli chiederà di registrare le sue conversazione con Stone, ma lui rifiuterà, in quanto, non può mettere a rischio il rapporto di ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 26 febbraio 2022) Serata all'insegna del crimine su Rai2 domenica 27con i telefilm polizieschi The4 e CSI:. La rete trasmetterà gli episodi Colpisci e scappa e Giù per i tubi. Stando alle, Nolan e la sua squadra dovranno fare fronte ad una minaccia terroristica da parte di Marvin Reynolds. Maxine Roby dovrà fare luce su un terribileo dopo il ritrovamento di alcuni corpi sciolti in sostanze chimiche. The4, puntata 27: Nolan tenta di fermare Marvin Reynolds Angela non riuscirà a capire la scelta di Wesley, il quale vorrà stringere un accordo Elijah Stone e non saprà come tirarsene fuori. La donna gli chiederà di registrare le sue conversazione con Stone, ma lui rifiuterà, in quanto, non può mettere a rischio il rapporto di ...

