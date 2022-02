Rai1, palinsesto primavera 2022: torna Carlo Conti e uno speciale su Carrà (Di sabato 26 febbraio 2022) Rai 1 ha definito il palinsesto per la primavera 2022. Per il periodo aprile-maggio, la rete ammiraglia non rinuncia a nuovi programmi tra fiction e intrattenimento. Ma non solo, tornerà sul piccolo schermo Carlo Conti con un nuovo progetto. Inoltre, arriverà uno speciale dedicato a Raffaella Carrà. Tutte le novità Domenica: fino al 10 aprile è in programma la serie tv Noi. A seguire le repliche di Rita Levi Montalcini il 24 aprile e a maggio i primi episodi rimodernati de Il Commissario Montalbano. Lunedì: dal 4 aprile al 9 maggio è in programma la fiction Sopravvissuti con Lino Guanciale. Dal 16 al 23 maggio è in programma la mini serie sulla fotografa palermitana Letizia Battaglia interpretata da Isabella Ragonese. Martedì: su Rai 1 dal 12 al 26 aprile andrà in ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 26 febbraio 2022) Rai 1 ha definito ilper la. Per il periodo aprile-maggio, la rete ammiraglia non rinuncia a nuovi programmi tra fiction e intrattenimento. Ma non solo, tornerà sul piccolo schermocon un nuovo progetto. Inoltre, arriverà unodedicato a Raffaella. Tutte le novità Domenica: fino al 10 aprile è in programma la serie tv Noi. A seguire le repliche di Rita Levi Montalcini il 24 aprile e a maggio i primi episodi rimodernati de Il Commissario Montalbano. Lunedì: dal 4 aprile al 9 maggio è in programma la fiction Sopravvissuti con Lino Guanciale. Dal 16 al 23 maggio è in programma la mini serie sulla fotografa palermitana Letizia Battaglia interpretata da Isabella Ragonese. Martedì: su Rai 1 dal 12 al 26 aprile andrà in ...

