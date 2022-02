La Bestia di Salvini diventa Emergency. "Pace in Ucraina". Putin? Non pervenuto (Di sabato 26 febbraio 2022) Pum: la Bestia ora è un’ Ong. E Matteo Salvini una specie di cooperante. I canali social della Lega, così famelici di colpevoli e gogne, cambiano palinsesto. Ecco “il toccante video di un padre che saluta in lacrime la figlia in partenza per la safe zone”. E poi c’è “un anziano miracolosamente vivo”. Ma anche: “I bimbi della terapia intensiva spostati nel seminterrato per salvarsi”. I piccoli con il cancro. Da Roma c’è Salvini con un mazzo di tulipani davanti all’ambasciata Ucraina. Ecco dunque il Capitano della Pace e del dialogo che ripudia la guerra, che si appella al Papa per mediare, che in Senato davanti a Mario Draghi cita Aldo Moro, Bettino Craxi, Silvio Berlusconi e, non era scontato, Romano Prodi. Intanto per beccare like via le foto con i mitra e quelle con le divise. Niente barconi: ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 26 febbraio 2022) Pum: laora è un’ Ong. E Matteouna specie di cooperante. I canali social della Lega, così famelici di colpevoli e gogne, cambiano palinsesto. Ecco “il toccante video di un padre che saluta in lacrime la figlia in partenza per la safe zone”. E poi c’è “un anziano miracolosamente vivo”. Ma anche: “I bimbi della terapia intensiva spostati nel seminterrato per salvarsi”. I piccoli con il cancro. Da Roma c’ècon un mazzo di tulipani davanti all’ambasciata. Ecco dunque il Capitano dellae del dialogo che ripudia la guerra, che si appella al Papa per mediare, che in Senato davanti a Mario Draghi cita Aldo Moro, Bettino Craxi, Silvio Berlusconi e, non era scontato, Romano Prodi. Intanto per beccare like via le foto con i mitra e quelle con le divise. Niente barconi: ...

