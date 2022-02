I Google Pixel 7 potrebbero essere stati appena certificati (Di sabato 26 febbraio 2022) Un nuovo smartphone della serie Google Pixel è stato appena certificato in India dal BIS, potrebbe persino trattarsi di Pixel 7. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di sabato 26 febbraio 2022) Un nuovo smartphone della serieè statocertificato in India dal BIS, potrebbe persino trattarsi di7. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : I Google Pixel 7 potrebbero essere stati appena certificati - MokubeTech : Xiaomi 12 Pro Vs Oppo Find X5 Pro Vs Google Pixel 6 Pro #Xiaomi12Pro #OppoFindX5Pro #GooglePixel6Pro… - NeoEnigma : È il momento di #Google #Pixel7 : render completi e specifiche tecniche leak - CF22092013 : RT @CeotechI: Google Pixel 7 rivelano lo stesso design del Pixel 6 #5G #Android #Android13 #Google #GooglePixel #GooglePixel7 #GooglePixel7… - CF22092013 : RT @CeotechI: Android 12L o 12.1 per Google Pixel sta per essere lanciato #Android #Android12L #Android13 #App #GameNews #Google #GooglePix… -