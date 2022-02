Guerra Russia-Ucraina, un uomo scava una trincea in una delle strade principali di Kiev (Di sabato 26 febbraio 2022) L’esercito ucraino ha invitato la popolazione a fermare in ogni modo possibile le forze russe al terzo giorno dell’”operazione militare speciale” annunciata da Vladimir Putin in Ucraina. “Tagliate alberi, create barricate, date fuoco a copertoni. Usate tutto quello che c’è a disposizione”, è l’invito delle forze armate ucraine in un post su Facebook riportato dall’agenzia Unian. L’esercito sta incoraggiano inoltre a resistere realizzando bottiglie incendiarie. “Gli occupanti devono capire che non sono i benvenuti qui e che incontreranno resistenza in ogni strada – dicono i militari – Possano aver paura anche solo di guardare le nostre città. Insieme per la vittoria! Gli occupanti verranno distrutti”. Ieri il ministero degli Interni ucraino postava sui social istruzioni ai cittadini su come realizzare molotov e il ministero della Difesa invitava i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) L’esercito ucraino ha invitato la popolazione a fermare in ogni modo possibile le forze russe al terzo giorno dell’”operazione militare speciale” annunciata da Vladimir Putin in. “Tagliate alberi, create barricate, date fuoco a copertoni. Usate tutto quello che c’è a disposizione”, è l’invitoforze armate ucraine in un post su Facebook riportato dall’agenzia Unian. L’esercito sta incoraggiano inoltre a resistere realizzando bottiglie incendiarie. “Gli occupanti devono capire che non sono i benvenuti qui e che incontreranno resistenza in ogni strada – dicono i militari – Possano aver paura anche solo di guardare le nostre città. Insieme per la vittoria! Gli occupanti verranno distrutti”. Ieri il ministero degli Interni ucraino postava sui social istruzioni ai cittadini su come realizzare molotov e il ministero della Difesa invitava i ...

chetempochefa : L’immagine della serata: a San Pietroburgo i cittadini russi manifestano in piazza contro la guerra. Lo stesso sta… - PaoloCond : Ammirazione per chi è sceso in piazza in Russia a manifestare contro la guerra. Coraggio autentico - fanpage : Durissimo attacco del presidente ucraino al premier Mario Draghi. 'La prossima volta cercherò di spostare l'agenda… - intoccabile_l : RT @DiegoFusaro: Occorre ribadire che, sul piano geopolitico, il nemico sono gli USA, non la Russia. E che l'Italia dovrebbe uscire il prim… - B_LaFerola : @itsmeback_ dicono perché la Russia non permette di girare immagini della guerra. -