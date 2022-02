Guerra, la comunità ucraina domani in piazza a Napoli: Pace, muoiono innocenti (Di sabato 26 febbraio 2022) Una manifestazione per la Pace “in ucraina ma anche in tutto il mondo, perché questa Guerra non riguarda solo il nostro Paese”. La comunità ucraina di Napoli e della Campania scenderà in piazza domani mattina, appuntamento alle ore 11 in piazza Dante, per un presidio per la Pace e contro l’aggressione militare della Russia. Il sit-in è stato promosso dal gruppo Più Europa Napoli e vedrà la partecipazione di rappresentanti della comunità ucraina napoletana, ma anche di ucraini che risiedono e lavorano nelle altre province della Campania. “Preghiamo ogni giorno, il nostro popolo sta vivendo un grande dolore, ogni giorno muoiono tante persone ... Leggi su ildenaro (Di sabato 26 febbraio 2022) Una manifestazione per la“inma anche in tutto il mondo, perché questanon riguarda solo il nostro Paese”. Ladie della Campania scenderà inmattina, appuntamento alle ore 11 inDante, per un presidio per lae contro l’aggressione militare della Russia. Il sit-in è stato promosso dal gruppo Più Europae vedrà la partecipazione di rappresentanti dellanapoletana, ma anche di ucraini che risiedono e lavorano nelle altre province della Campania. “Preghiamo ogni giorno, il nostro popolo sta vivendo un grande dolore, ogni giornotante persone ...

Advertising

EnricoLetta : Abbracciamo la comunità ucraina italiana. Uniti contro la guerra di Putin e per #UcrainaLibera. - graziano_delrio : Un attacco ingiustificato che colpisce soprattutto chi più indifeso. La comunità internazionale si ritrovi unita ne… - gualtierieurope : Ferma condanna all’attacco ingiustificabile della #Russia all’#Ucraina. Roma, città di pace, è vicina e solidale al… - RitaCarmen52 : RT @Misurelli77: Putin da oggi va considerato un criminale di guerra. Va arrestato e processato per crimini contro l'umanità. Tutto il rest… - Marxili : RT @EzioSavasta: Guerra in #Ucraina - Appello di #AndreaRiccardi, Comunità di #SantEgidio: #Kiev 'città aperta', per il cessate il fuoco e… -