Gazzetta – Lazio-Napoli | Rrahmani in panchina | tutte le novità

(Di sabato 26 febbraio 2022) La formazione delche sfida lapuò subire qualche cambiamento. Luciano Spalletti pensa di dare un turno di riposo a, ma potrebbero esserci anche altre. Il tecnico vuole una immediata reazione dopo le partita non esaltanti con Cagliari e Barcellona. Bisogna sfruttare il pareggio di Milan e Inter e ritrovare la propria identità, un discorso chiaro quello fatto dal tecnico al Konami Center di Castel Volturno. Con lal’obiettivo è la vittoria, il tecnico azzurro pensa d un cambio di modulo, in cui però sarà presente Osimhen dal primo minuto. Lobotka va verso la convocazione, ma non giocherà dal primo minuto. Anguissa può tornare con il Milan. Secondo quanto scrive Il Mattino, Spalletti con lasi affiderà ai “fedelissimi, con Ospina che e torna in ...

"Questa sì che è una partita che può regalare spettacolo.e Napoli sono forti: se i ragazzi di Sarri trovano la giornata giusta, la gente si può davvero ...Non perderti le Newsletter di...... Luciano Spalletti Domani sera c'è- Napoli e lascrive che laarriva decisamente meglio all'appuntamento anche se entrambe sono state eliminate dall'Europa League ma in modo ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Renzo Ulivieri, ex tecnico del Napoli, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, si è espresso sulla sfida di Se ...E ci siamo! La seconda chance per gli uomini di Luciano Spalletti, di raggiungere la vetta della classifica, è servita sul piatto d’argento dalle milanesi di Serie A. Pareggia il Milan, pareggia l’Int ...