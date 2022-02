Firenze: Questore sospende per 15 giorni la licenza a un pubblico esercizio (Di sabato 26 febbraio 2022) Il provvedimento, notificato dal Commissariato “San Giovanni” e predisposto dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Firenze, è stato adottato a seguito di quanto rilevato nei giorni scorsi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 26 febbraio 2022) Il provvedimento, notificato dal Commissariato “San Giovanni” e predisposto dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di, è stato adottato a seguito di quanto rilevato neiscorsi L'articolo proviene daPost.

Advertising

GazzChianti : FIRENZE - Di nuovo. Vendita di cocktail superalcolici a 17enni: il Questore sospende un esercizio per 15 giorni. An… - nicolacretella : @Lore1968NL @lamezzastagione @Fiorentinanews Ma perché dal resto di Italia non può andare?!? Perché a Firenze sono… - metfirenze : Il Questore della provincia di Firenze sospende per 15 giorni la licenza a un pubblico esercizio del centro storico… - FrancescoBlotto : RT @DomaniGiornale: Francesco Tagliente è stato questore di Firenze e Roma e prefetto di Pisa. Oggi è in pensione, ma sa come si gestisce u… - DomaniGiornale : Francesco Tagliente è stato questore di Firenze e Roma e prefetto di Pisa. Oggi è in pensione, ma sa come si gestis… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Questore Cocktail alcolico a minorenne e salta la licenza 1 - - > FIRENZE - Sorpreso a vendere un cocktail superalcolico a un 17enne e avendere alcolici da ... Il provvedimento di sospensione della licenza è stato disposto dal questore Maurizio Auriemma che ha ...

Ucraina: minuto silenzio apre forum dei sindaci del Mediterraneo ... il presidente della Fondazione Cr Firenze Luigi Salvadori, il Sindaco Dario Nardella, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Prefetto Valerio Valente, il Questore Maurizio Auriemma, ...

Firenze: Questore sospende per 15 giorni la licenza a un pubblico esercizio Firenze Post Firenze: Questore sospende per 15 giorni la licenza a un pubblico esercizio Il provvedimento, notificato dal Commissariato “San Giovanni” e predisposto dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Firenze, è stato adottato a seguito di quanto rilevato ne ...

Alcolici fuori dalle regole Licenza sospesa 15 giorni Il Questore ha sospeso da ieri e per 15 giorni la licenza del ’The box’, bar di Borgo Pinti, in relazione alla vendita e alla somministrazione di alcolici. Rilevata una situazione di pericolo per i ci ...

1 - - >- Sorpreso a vendere un cocktail superalcolico a un 17enne e avendere alcolici da ... Il provvedimento di sospensione della licenza è stato disposto dalMaurizio Auriemma che ha ...... il presidente della Fondazione CrLuigi Salvadori, il Sindaco Dario Nardella, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Prefetto Valerio Valente, ilMaurizio Auriemma, ...Il provvedimento, notificato dal Commissariato “San Giovanni” e predisposto dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Firenze, è stato adottato a seguito di quanto rilevato ne ...Il Questore ha sospeso da ieri e per 15 giorni la licenza del ’The box’, bar di Borgo Pinti, in relazione alla vendita e alla somministrazione di alcolici. Rilevata una situazione di pericolo per i ci ...