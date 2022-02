F1, Test Barcellona 2022: i tempi migliori in assoluto dei tre giorni con le varie mescole Pirelli (Di sabato 26 febbraio 2022) I primi tre giorni di Test pre-stagionali della Formula Uno verso il Mondiale 2022 sono ufficialmente andati in archivio al Montmelò senza grandi certezze per quanto riguarda i possibili rapporti di forza tra le nuove monoposto, in attesa dei Test ufficiali di Sakhir e del primo Gran Premio dell’anno in Bahrain. I team non si sono concentrati sulla ricerca della performance pura, cercando di raccogliere dati preziosi nella speranza di macinare il maggior numero di chilometri possibili in pista senza problemi di affidabilità. Sei squadre possono ritenersi complessivamente soddisfatte in tal senso, mentre Aston Martin, Alpine, Alfa Romeo e Haas hanno riscontrato delle difficoltà girando meno della concorrenza. Sul fronte delle prestazioni, al netto dei differenti carichi di benzina e delle mappature utilizzate da ogni ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) I primi tredipre-stagionali della Formula Uno verso il Mondialesono ufficialmente andati in archivio al Montmelò senza grandi certezze per quanto riguarda i possibili rapporti di forza tra le nuove monoposto, in attesa deiufficiali di Sakhir e del primo Gran Premio dell’anno in Bahrain. I team non si sono concentrati sulla ricerca della performance pura, cercando di raccogliere dati preziosi nella speranza di macinare il maggior numero di chilometri possibili in pista senza problemi di affidabilità. Sei squadre possono ritenersi complessivamente soddisfatte in tal senso, mentre Aston Martin, Alpine, Alfa Romeo e Haas hanno riscontrato delle difficoltà girando meno della concorrenza. Sul fronte delle prestazioni, al netto dei differenti carichi di benzina e delle mappature utilizzate da ogni ...

