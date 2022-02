Draghi rassicura Zelensky sullo Swift, ma la gaffe di Manlio Di Stefano scatena gli inglesi (Di sabato 26 febbraio 2022) Lo ha definito malinteso, ha ribadito la vicinanza italiana e garantito che non c’è nessuno, e ripete nessun, veto del governo in sede europea per ammorbidire le sanzioni alla Russia, compreso lo Swift. La telefonata tra Mario Draghi e il presidente ucraino Zelesnsky c’è stata. Arriva dopo quella mancata di ieri mattina e dopo il tweet polemico del presidente ucraino: “La prossima volta sposterò l’agenda di guerra. Un’incomprensione, un problema nel riportare le frasi di Draghi a Zelensky. Così fonti diplomatiche italiane. In realtà l’ostilità di Zelensky riguarda le sanzioni e il ruolo che stanno giocando Italia e Germania. Ieri sera il ministro Daniele Franco si è detto preoccupato di un’eventuale esclusione della Russia dal sistema di pagamento Swift. Sarebbe impossibile ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 26 febbraio 2022) Lo ha definito malinteso, ha ribadito la vicinanza italiana e garantito che non c’è nessuno, e ripete nessun, veto del governo in sede europea per ammorbidire le sanzioni alla Russia, compreso lo. La telefonata tra Marioe il presidente ucraino Zelesnsky c’è stata. Arriva dopo quella mancata di ieri mattina e dopo il tweet polemico del presidente ucraino: “La prossima volta sposterò l’agenda di guerra. Un’incomprensione, un problema nel riportare le frasi di. Così fonti diplomatiche italiane. In realtà l’ostilità diriguarda le sanzioni e il ruolo che stanno giocando Italia e Germania. Ieri sera il ministro Daniele Franco si è detto preoccupato di un’eventuale esclusione della Russia dal sistema di pagamento. Sarebbe impossibile ...

Advertising

danieledv79 : RT @ilfoglio_it: Il premier in una conversazione con Zelensky garantisce che l'Italia accetterà tutte le sanzioni, anche le più dure. Danie… - bsant54 : RT @ilfoglio_it: Il premier in una conversazione con Zelensky garantisce che l'Italia accetterà tutte le sanzioni, anche le più dure. Danie… - claudiocerasa : RT @ilfoglio_it: Il premier in una conversazione con Zelensky garantisce che l'Italia accetterà tutte le sanzioni, anche le più dure. Danie… - ilfoglio_it : Il premier in una conversazione con Zelensky garantisce che l'Italia accetterà tutte le sanzioni, anche le più dure… - ItaliaViva_EU : RT @LauraGaravini: Bene #Draghi.Rassicura piano di evacuazione italiani da #Ucraina.Italia allineata a Nato ed Europa su ingenti sanzioni.… -