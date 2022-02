Cordoglio a L' Aquila per la scomparsa di Gianpaolo Giuliani

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 26 febbraio 2022) L'- E’ morto nella notte, dopo una breve malattia, all’età di 75 anni, Giampaolo. Ex tecnico dell’Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario distaccato presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso,è salito alla ribalta per gli studi sul radon come precursore sismico. Studi che hanno preceduto di qualche tempo la scossa devastante del 2009 all’e che gli avrebbero permesso, almeno secondo molte testimonianze, di preallertare molte persone. Studi che sono proseguiti nel tempo, anche attraverso una Fondazione che lo ha portato a confrontarsi con molti studiosi mondiali. “Un uomo generoso, caparbio, legatissimo alla famiglia e per i quale la parola “amicizia” ha un grande valore”, si legge nella pagina della Fondazione che porta il suo nome e che ha annunciato la sua ...