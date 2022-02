Zelensky risponde a Draghi: "Cercherò di spostare il programma di guerra per parlare con lui" (Di venerdì 25 febbraio 2022) "Oggi alle 10:30 sugli a Chernihiv, Gostomel e Melitopol ci sono stati pesanti combattimenti. Le persone sono morte. La prossima volta Cercherò di spostare il programma di guerra per parlare con #MarioDraghi in un momento specifico. Nel frattempo, l'Ucraina continua a lottare per il suo popolo". Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelenskyj, ha risposto così alle parole che il premier Mario Draghi ha pronunciato questa mattina nella sua informativa urgente alla Camera. Nel suo discorso il presidente del Consiglio ha più volte ribadito la sua solidarietà nei confronti del governo e del popolo ucraino. Parlando in particolare del presidente, Draghi ha fatto riferimento a un momento di grande commozione ieri sera, ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 25 febbraio 2022) "Oggi alle 10:30 sugli a Chernihiv, Gostomel e Melitopol ci sono stati pesanti combattimenti. Le persone sono morte. La prossima voltadiildipercon #Marioin un momento specifico. Nel frattempo, l'Ucraina continua a lottare per il suo popolo". Il presidente dell'Ucraina, Volodymyrj, ha risposto così alle parole che il premier Marioha pronunciato questa mattina nella sua informativa urgente alla Camera. Nel suo discorso il presidente del Consiglio ha più volte ribadito la sua solidarietà nei confronti del governo e del popolo ucraino. Parlando in particolare del presidente,ha fatto riferimento a un momento di grande commozione ieri sera, ...

