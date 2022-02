Wadji, gol di mano contro Marsiglia: l’arbitro non vede, poi il gesto di fair play (Di venerdì 25 febbraio 2022) Gol di mano contro il Marsiglia per il giocatore del Qarabag. Senza l'aiuto del VAR, non presente in Conference League, l'arbitro non avrebbe potuto annulla. Il giocatore ha deciso di "ammettere" il suo gesto Leggi su itasportpress (Di venerdì 25 febbraio 2022) Gol diilper il giocatore del Qarabag. Senza l'aiuto del VAR, non presente in Conference League, l'arbitro non avrebbe potuto annulla. Il giocatore ha deciso di "ammettere" il suo

Advertising

Micheletaglia10 : RT @delinquentweet: Scene clamorose in #UECL. Wadji del Qarabag aveva segnato chiaramente di mano, l'arbitro non ha visto niente, il VAR n… - PaolaRgnm : RT @delinquentweet: Scene clamorose in #UECL. Wadji del Qarabag aveva segnato chiaramente di mano, l'arbitro non ha visto niente, il VAR n… - Emme_1908 : RT @delinquentweet: Scene clamorose in #UECL. Wadji del Qarabag aveva segnato chiaramente di mano, l'arbitro non ha visto niente, il VAR n… - Danyboy1991 : RT @delinquentweet: Scene clamorose in #UECL. Wadji del Qarabag aveva segnato chiaramente di mano, l'arbitro non ha visto niente, il VAR n… - Rompipallone_ : In #ConferenceLeague il #Qarabag ha segnato un gol nettamente con la mano. Non essendoci il VAR, l’arbitro che av… -