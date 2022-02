Ucraina, traffico in aumento a Kharkiv mentre i residenti tentano di scappare (Di venerdì 25 febbraio 2022) Le immagini mostrano il traffico in aumento dopo l'invasione russa a Kharkiv, la seconda citta' piu' grande dell'Ucraina. I residenti cercano di lasciare la citta' in auto. 25 febbraio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) Le immagini mostrano ilindopo l'invasione russa a, la seconda citta' piu' grande dell'. Icercano di lasciare la citta' in auto. 25 febbraio 2022

Advertising

ilpost : Il traffico aereo sopra l'Ucraina in questo momento è inesistente, come testimonia il sito Flightradar24… - fanpage : La guerra in #Ucraina colpisce il traffico aereo: attacco all'aeroporto Ivano-Frankivsk, l'esplosione è stata causa… - ENRICOECCA : RT @ATHOMICAAQUILA1: @mgmaglie Inizia pure tu a studiare come sono veramente le cose in Ucraina. Putin non ha fatto nulla di male. In Ucr… - g_zerbato : RT @ATHOMICAAQUILA1: @mgmaglie Inizia pure tu a studiare come sono veramente le cose in Ucraina. Putin non ha fatto nulla di male. In Ucr… - freedom_474 : RT @ATHOMICAAQUILA1: @mgmaglie Inizia pure tu a studiare come sono veramente le cose in Ucraina. Putin non ha fatto nulla di male. In Ucr… -