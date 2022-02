Ucraina: Draghi, 'governo pronto a fronteggiare eventuale crisi energetica, valuta alternative' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Il governo è al lavoro per approntare tutte le misure necessarie per gestire al meglio una possibile crisi energetica. Ci auguriamo che questi piani non siano necessari, ma non possiamo farci trovare impreparati". Così il premier Mario Draghi nell'informativa alla Camera sulla crisi Ucraina. "Le misure di emergenza includono una maggiore flessibilità dei consumi di gas, sospensioni nel settore industriale, e regole sui consumi di gas nel settore termoelettrico, dove pure esistono misure di riduzione del carico. Il governo è al lavoro inoltre per aumentare le forniture alternative. Intendiamo incrementare il gas naturale liquefatto importato da altre rotte, come gli Stati Uniti". "L'Italia è impegnata inoltre a spingere ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Ilè al lavoro per approntare tutte le misure necessarie per gestire al meglio una possibile. Ci auguriamo che questi piani non siano necessari, ma non possiamo farci trovare impreparati". Così il premier Marionell'informativa alla Camera sulla. "Le misure di emergenza includono una maggiore flessibilità dei consumi di gas, sospensioni nel settore industriale, e regole sui consumi di gas nel settore termoelettrico, dove pure esistono misure di riduzione del carico. Ilè al lavoro inoltre per aumentare le forniture. Intendiamo incrementare il gas naturale liquefatto importato da altre rotte, come gli Stati Uniti". "L'Italia è impegnata inoltre a spingere ...

