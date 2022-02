Tasse non pagate, è boom di pignoramenti. Udicon: “Ma non sono evasori” (Di venerdì 25 febbraio 2022) ROMA – “Tante segnalazioni” per atti di pignoramento per imposte non pagate negli anni precedenti, ma il più delle volte si tratta di “persone che non sono riuscite a pagare le Tasse, perchè la pandemia ha morso tanti settori e alcuni non ce l’hanno fatta” e adesso “si vogliono mettere in regola”. C’è anche il caso di un cittadino a cui “nello stesso giorno è arrivato il diniego della rateizzazione da una parte e il pignoramento della pensione dall’altra”. È quanto segnala Udicon Emilia-Romagna, che dal suo osservatorio di associazione dei consumatori sottolinea il fenomeno e stigmatizza il comportamento dell’Agenzia delle entrate. “Non è corretto in questo momento aggredire i patrimoni dei cittadini che non sono evasori fiscali, sono persone che non ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 25 febbraio 2022) ROMA – “Tante segnalazioni” per atti di pignoramento per imposte nonnegli anni precedenti, ma il più delle volte si tratta di “persone che nonriuscite a pagare le, perchè la pandemia ha morso tanti settori e alcuni non ce l’hanno fatta” e adesso “si vogliono mettere in regola”. C’è anche il caso di un cittadino a cui “nello stesso giorno è arrivato il diniego della rateizzazione da una parte e il pignoramento della pensione dall’altra”. È quanto segnalaEmilia-Romagna, che dal suo osservatorio di associazione dei consumatori sottolinea il fenomeno e stigmatizza il comportamento dell’Agenzia delle entrate. “Non è corretto in questo momento aggredire i patrimoni dei cittadini che nonfiscali,persone che non ...

