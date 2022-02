Rublev-Vesely in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Dubai 2022 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Andrey Rublev dovrà fare i conti con Jiri Vesely nel contesto della finale dell’Atp 500 di Dubai 2022. Il russo ha sconfitto Hubert Hurkacz sul cemento outdoor arabo, a sua volta fautore dell’eliminazione di Jannik Sinner, dimostrando la sua leadership a questo livello. Medesimo discorso valido per il ceco, abile a lasciarsi alle spalle l’insidioso e più quotato Denis Shapovalov, dando seguito alla recente impresa ai danni di Novak Djokovic. Grande chance di exploit per Vesely, giocatore mancino dal micidiale servizio e caratterizzato da una lodevole varietà di soluzioni tecniche. Le accelerazioni continue e martellanti di Rublev, però, potrebbero creare più di qualche grattacapo al ceco. Sfida aperta a entrambi i risultati, con due tennisti pronti a confrontarsi sul veloce di ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Andreydovrà fare i conti con Jirinel contesto della finale dell’Atp 500 di. Il russo ha sconfitto Hubert Hurkacz sul cemento outdoor arabo, a sua volta fautore dell’eliminazione di Jannik Sinner, dimostrando la sua leadership a questo livello. Medesimo discorso valido per il ceco, abile a lasciarsi alle spalle l’insidioso e più quotato Denis Shapovalov, dando seguito alla recente impresa ai danni di Novak Djokovic. Grande chance di exploit per, giocatore mancino dal micidiale servizio e caratterizzato da una lodevole varietà di soluzioni tecniche. Le accelerazioni continue e martellanti di, però, potrebbero creare più di qualche grattacapo al ceco. Sfida aperta a entrambi i risultati, con due tennisti pronti a confrontarsi sul veloce di ...

