Robert Pattinson prende in giro Zoe Kravitz per i suoi commenti su Twilight (VIDEO) (Di venerdì 25 febbraio 2022) Robert Pattinson ha preso in giro Zoe Kravitz, chiamandola 'hater', per i suoi commenti su Twilight durante una recente intervista di People Magazine. Robert Pattinson e Zoe Kravitz, durante una recente intervista di People Magazine che ha avuto luogo attraverso TikTok, si sono presi in giro a vicenda in modo esilarante: i due stanno portando avanti il loro tour promozionale per The Batman, la cui uscita è sempre più vicina, ed in questa occasione hanno parlato di Twilight, e del fatto che la figlia di Lenny Kravitz non abbia mai visto un capitolo del celebre franchise. La Kravitz ha esordito dicendo: "Mi dispiace, non faceva per me"

