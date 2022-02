Osimhen guai al ginocchio, di nuovo ai box? (Di venerdì 25 febbraio 2022) Osimhen di nuovo ai box? A tenere banco in casa Napoli sono le condizioni dell’attaccante nigeriano. Osimhen, infatti, è uscito al 74? per il riacutizzarsi di un dolore al ginocchio destro. All’attaccante è stata applicata anche una fasciatura. Ma a questo punto è chiaro che il giocatore dovrà sicuramente osservare un periodo di riposo. Una pessima notizia per Spalletti che esce dall’incontro con il Barcellona a pezzi. La stagione del Napoli entra in un momento cruciale e i continui infortuni di Osimhen preoccupano e non poco staff e addetti ai lavori. I partenopei saranno impegnati con la Lazio nel prossimo turno di campionato, per poi ritrovarsi il Milan per il big match del Maradona che varrà lo scudetto. A questo punto giocarsi o meno la carta Osimhen ... Leggi su zon (Di venerdì 25 febbraio 2022)diai? A tenere banco in casa Napoli sono le condizioni dell’attaccante nigeriano., infatti, è uscito al 74? per il riacutizzarsi di un dolore aldestro. All’attaccante è stata applicata anche una fasciatura. Ma a questo punto è chiaro che il giocatore dovrà sicuramente osservare un periodo di riposo. Una pessima notizia per Spalletti che esce dall’incontro con il Barcellona a pezzi. La stagione del Napoli entra in un momento cruciale e i continui infortuni dipreoccupano e non poco staff e addetti ai lavori. I partenopei saranno impegnati con la Lazio nel prossimo turno di campionato, per poi ritrovarsi il Milan per il big match del Maradona che varrà lo scudetto. A questo punto giocarsi o meno la carta...

Advertising

MondoNapoli : Napoli, guai per Osimhen? Il nigeriano tiene in apprensione - - cn1926it : #Collovati: “#Napoli forte anche nei ricambi ma se manca #Osimhen sono guai” - Frances55525019 : @CozzAndrea Uguale perché osimhen bisogna farlo riposare un po' per evitare guai seri -