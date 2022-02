Notte di bombardamenti su tutta l'Ucraina (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nuova Notte di bombardamenti in tutta l'Ucraina, la gente si è rifugiata nelle gallerie delle metropolitane delle grandi città. Zelensky intanto lamenta di essere stato lasciato solo Leggi su ilgiornale (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nuovadiinl', la gente si è rifugiata nelle gallerie delle metropolitane delle grandi città. Zelensky intanto lamenta di essere stato lasciato solo

Advertising

GiovaQuez : Zelensky: 'Questa mattina siamo soli a difendere il nostro Stato. Come ieri, le maggiori potenze del mondo restano… - repubblica : Metropolis/35, l'inviato da Kiev: 'Qui si temono bombardamenti, mi stanno portando al sicuro con altri giornalisti'… - ilriformista : Notte di bombardamenti sulla capitale Kiev, che rischia di cadere in mano russa: il presidente ucraino Zelensky acc… - buteravart : RT @GiovaQuez: Zelensky: 'Questa mattina siamo soli a difendere il nostro Stato. Come ieri, le maggiori potenze del mondo restano a guardar… - ricordatichisei : RT @GiovaQuez: Zelensky: 'Questa mattina siamo soli a difendere il nostro Stato. Come ieri, le maggiori potenze del mondo restano a guardar… -