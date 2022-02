Motociclista salva in extremis una donna che sta per essere investita da un tram

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Un uomo ha messo a rischio la propria vita perre quella di un’anziana che stava pertravolta da un mezzo pubblico Sarebbe quasi certamente morta se un uomo non fosse intervenuto mettendo a rischio la sua stessa vita perrla. Stanno facendo il giro del mondo le immagini che arrivano dal Brasile e L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Zank67Reyes : CASCO LE SALVA LA VIDA -

Ultime Notizie dalla rete : Motociclista salva

NewNotizie

L'uomo ha reagito subito con una grande rapidità di pensiero, correndo verso l'anziana quando si trovava a ormai pochi centimetri dal mezzo pubblico: ilin quel momento si trovava fermo ...Dagotraduzione dal Daily Mail Ila Mumbai sidal treno A Mumbai, in India, unsi è salvato all'ultimo secondo dopo essere caduto dalla moto mentre attraversava un passaggio a livello proprio qualche ...MUMBAI - «Chi non rosica, non rosica...». Probabilmente è stato questo il pensiero che è balenato nella testa del motociclista, che con il suo scooter ha quasi rischiato di farsi ammazzare a Mumbai. E ...Soccorso alpino salva motociclista 13:55Belladonna tra guaritrici, streghe e avvelenatrici: la passeggiata raccontata 13:55Passeggiate raccontate: ecco Palermo misterica tra magia, mistero ed ...