L'Inter non sa più vincere: anche col Genoa è solo 0 - 0, niente aggancio al Milan (Di sabato 26 febbraio 2022) Un pareggio che dovrebbe preoccupare Inzaghi più della sconfitta Interna col Sassuolo. Perché l'Inter che non sfrutta l'1 - 1 del Milan con l'Udinese che valeva l'aggancio, e che si arena in un triste ... Leggi su gazzetta (Di sabato 26 febbraio 2022) Un pareggio che dovrebbe preoccupare Inzaghi più della sconfittana col Sassuolo. Perché l'che non sfrutta l'1 - 1 delcon l'Udinese che valeva l', e che si arena in un triste ...

Inter : ?? | PAREGGIO ?? Non cambia il risultato ?? ???? I nerazzurri tornano dal Ferraris con 1? punto #GenoaInter 0?-0?… - FBiasin : “In estate mi hanno chiesto il posto in Champions, gli ottavi e la Supercoppa' #Inzaghi dice la verità. Se l’obiet… - MatteoBarzaghi : Inter in viaggio verso Genova. Non convocati Gosens, Correa e Kolarov @SkySport #GenoaInter - Goldrake1810 : RT @Inter: ?? | PAREGGIO ?? Non cambia il risultato ?? ???? I nerazzurri tornano dal Ferraris con 1? punto #GenoaInter 0?-0? #FORZAINTER… - AlexDoni_ : RT @marifcinter: L'Inter non c'è. Squadra sulle gambe e anche senza idee. Peggior partita di Barella in maglia nerazzurra ma praticamente h… -