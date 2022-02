Il colosso Usa dei microchip Nvidia colpito da attacco informatico. Nato: “Anche offensive cyber possono far scattare articolo 5” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nvidia, il più grande produttore statunitense di microchip è stato colpito nei giorni scorsi da un attacco informatico che, scrive la società, “ha completamente compromesso parte dei sistemi interni” per un paio di giorni. La compromissione dei sistemi su cui la società sta indagando sarebbe avvenuta in concomitanza con gli ultimi attacchi informatici all’Ucraina. A darne notizia è il quotidiano britannico Telegraph. Nvidia capitalizza 590 miliardi di dollari ed è specializzata in microprocessori grafici. Come ha ribadito oggi la Nato gli attacchi informatici possono attivare l’articolo 5 degli accordi Nato che impegnano l’alleanza ad una risposta comune. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022), il più grande produttore statunitense diè statonei giorni scorsi da unche, scrive la società, “ha completamente compromesso parte dei sistemi interni” per un paio di giorni. La compromissione dei sistemi su cui la società sta indagando sarebbe avvenuta in concomitanza con gli ultimi attacchi informatici all’Ucraina. A darne notizia è il quotidiano britannico Telegraph.capitalizza 590 miliardi di dollari ed è specializzata in microprocessori grafici. Come ha ribadito oggi lagli attacchi informaticiattivare l’5 degli accordiche impegnano l’alleanza ad una risposta comune. L'proviene da Il Fatto Quotidiano.

