Highlights Genoa-Inter 0-0 | Serie A 2021 2022 VIDEO

(Di sabato 26 febbraio 2022) Ildeglidi, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di. L’‘imita’ il Milan e sbatte anche al ‘Ferraris’ contro il. Nella battaglia contro il Grifone, i nerazzurri non vanno oltre lo 0-0 e restano a -2 dai rossoneri, pur con una partita da recuperare (quella col Bologna) e con la possibilità di riprendersi la vetta. Può sorridere invece la squadra di Blessin, al quinto pareggio consecutivo dal momento del suo approdo a Genova, che sembra aver ridato quantomeno solidità a una squadra che fa ancora fatica a trovare la via della rete SportFace.

Allo stadio Ferraris, Genoa e Inter, match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/2022. La ventisettesima giornata di Serie A si apre con le partite delle due squadre milanesi: il Milan di Pioli pareggia 1-1 con l'Udinese, mentre ora l'Inter affronta il Genoa. Tutte le partite dei campionati di calcio in Italia di questo fine settimana cominceranno con 5 minuti di ritardo per protesta contro la guerra in Ucraina. Partita combattuta a Marassi con il Genoa abile a limitare i tentativi dell'Inter che si è resa pericolosa con Dzeko e Sanchez. Anche i padroni di casa hanno provato la via del gol con una conclusione. Allo stadio Luigi Ferraris di Genova va in scena l'anticipo della 27^ giornata del campionato italiano di Serie A tra il Genoa e l'Inter. I nerazzurri cercano i tre punti dopo il ko rimediato nel turno precedente.