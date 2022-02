GfVip, Davide lo dice ai nipoti: la frecciata a Soleil durante la sorpresa (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nell’ultima puntata in diretta del GF Vip, Davide Silvestri ha ricevuto una bella sorpresa da parte della sua famiglia, incontrando sia sua sorella che i suoi due nipotini. LEGGI ANCHE: — GF VIP, Miriana e la previsione catastrofica sulla guerra: ‘E’ la fine del mondo’ Gli affetti di famiglia lo hanno tirato su di morale e ricaricato in vista delle battute finali del reality ma agli utenti non è sfuggita una frecciatina lanciata in direzione di Soleil. Tra i rapporti che sembrano essersi incrinati nella casa, sembra esserci proprio quello tra Soleil e Davide: inizialmente sembravano aver instaurato una bella amicizia, soprattutto quando in casa c’era Alex Belli. Le frecciatine di Davide a Soleil I tre insieme, erano complici e si ... Leggi su funweek (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nell’ultima puntata in diretta del GF Vip,Silvestri ha ricevuto una bellada parte della sua famiglia, incontrando sia sua sorella che i suoi dueni. LEGGI ANCHE: — GF VIP, Miriana e la previsione catastrofica sulla guerra: ‘E’ la fine del mondo’ Gli affetti di famiglia lo hanno tirato su di morale e ricaricato in vista delle battute finali del reality ma agli utenti non è sfuggita una frecciatina lanciata in direzione di. Tra i rapporti che sembrano essersi incrinati nella casa, sembra esserci proprio quello tra: inizialmente sembravano aver instaurato una bella amicizia, soprattutto quando in casa c’era Alex Belli. Le frecciatine diI tre insieme, erano complici e si ...

Advertising

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il primo VIP a salvarsi è Davide! #GFVIP - GrandeFratello : Sei forte, zio Davide! ?? #GFVIP - GrandeFratello : E per Davide è il momento di ricevere una grande iniezione di energia in vista della finale... ecco le stupende par… - alicejuvelove : In finale con lulu e delia ANDRANNO SICURO miriana, jessica e davide... #gfvip - Emanuel09094446 : RT @Soleilandia: Preferirò tutta la vita una Soleil che ha le palle di esporsi e dire ciò che pensa, fregandosene del giudizio del pubblico… -