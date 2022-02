Figc, tutte le partite in Italia inizieranno con 5 minuti di ritardo per protesta contro la guerra (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Figc ha deciso di ritardare l’inizio di tutte le partite di calcio sul territorio Italiano nel weekend di 5 minuti contro la guerra in Ucraina dovuta all’invasione della Russia. La decisione è ufficiale come apprende l’Ansa e sarà subito esecutiva in Milan-Udinese, la prima sfida di questo turno di campionato di Serie A, per poi essere estesa a Serie B, Serie C e a tutte le partite delle serie minori. “Lo sport non fa politica, ma vuole la pace”, questo il commento del presidente Gravina. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Laha deciso di ritardare l’inizio diledi calcio sul territoriono nel weekend di 5lain Ucraina dovuta all’invasione della Russia. La decisione è ufficiale come apprende l’Ansa e sarà subito esecutiva in Milan-Udinese, la prima sfida di questo turno di campionato di Serie A, per poi essere estesa a Serie B, Serie C e aledelle serie minori. “Lo sport non fa politica, ma vuole la pace”, questo il commento del presidente Gravina. SportFace.

