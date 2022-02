Cédric Jubillar | ce prénom à la connotation sanguinaire qu’il aurait voulu donner à son fils Louis

Leggi su cityroma

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Après une demande de remise en liberté une nouvelle fois rejetée,reste en prison. Suspect numéro un dans l’affaire de la disparition de sa femme Delphine, qui n’a plus donné de signe de vie depuis plus d’un an, l’homme dévoile jour après jour de nouvelles facettes de sa personnalité. D’après les informations du site Actu Toulouse le 10 février dernier, le présumé coupable du meurtre de l’infirmière serait un fan de la Rome antique. C’est grâce au cinéma que le plaquistedécouvert cette période de l’histoire, et notamment à travers un film très célèbre : Gladiator, de Ridley Scott, sorti en 2000. Un long-métrage dont ild’ailleurs souhaité s’inspirer pour lede sonainé, âgé aujourd’hui de sept ans. C’est l’un des codétenus de ...