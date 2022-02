Ucraina | il russo Smolov sui social | “No alla Guerra”

Advertising

TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - TgLa7 : ??UCRAINA?? L'Ucraina e' sotto attacco lungo i confini russo e bielorusso. La conferma è arrivata dalle Guardie di fr… - Giacomio_ : RT @ImolaOggi: Ucraina, Meloni: inaccettabile attacco bellico russo - moro_thomas : RT @OttobreInfo: 'Il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov ha anche detto ai giornalisti che Mosca mira a imporre uno 'status neutral… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina russo

Immagini di vera e propria guerra quelle che arrivano dalla città occidentaledi Ivano - Frankivsk, dove un missile cruiseha colpito l'aeroporto. Guarda il videoVendite su tutto il settore in Europa: l'austriaca Reiffeisen, la francese SocGen e il gruppo italiano sono tra i più esposti verso Mosca (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - L'attaccoall'affonda i titoli bancari in tutta Europa e a Piazza Affari. L'aumento generale dell'avversione al rischio e le possibili ripercussioni economiche legate alle nuove sanzioni su Mosca ...Ucraina, Putin: “Risposta immediata e mai vista nella storia se ci saranno interferenze”“Chiunque cerchi di interferire, e ancora di più ...(Agenzia Vista) Usa, 24 febbraio 2022 'La Russia ha attaccato l'Ucraina e questo è un brutale atto di guerra e i nostri pensieri vanno al ...