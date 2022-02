Ucraina: domani informativa Draghi a capigruppo Camera e Senato (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, domani terrà una prima informativa sulla crisi in Ucraina con i presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Marioterrà una primasulla crisi incon i presidenti dei gruppi parlamentari di. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi.

