Siviglia, sconfitta indolore. Tris del Lipsia in casa della Real Sociedad: è agli ottavi (Di giovedì 24 febbraio 2022) Italia e Spagna accomunate dallo stesso destino, nella prima tornata del ritorno degli spareggi. Una qualificazione e un'eliminazione: l'Atalanta si è imposta anche ad Atene, la Lazio ha perso anche ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 24 febbraio 2022) Italia e Spagna accomunate dallo stesso destino, nella prima tornata del ritorno degli spareggi. Una qualificazione e un'eliminazione: l'Atalanta si è imposta anche ad Atene, la Lazio ha perso anche ...

