Rugby, Sei Nazioni 2022: Inghilterra-Galles, le formazioni (Di giovedì 24 febbraio 2022) Torna questo fine settimana il Guinness Sei Nazioni 2022 e si disputa la terza giornata del torneo. Il secondo match di giornata, sabato pomeriggio alle 17.45, sarà la sfida tra Inghilterra e Galles, con le due formazioni reduci dai successi contro Italia e Scozia, ma entrambe sconfitte all'esordio. Vincere è fondamentale per tutte e due le squadre per restare in corsa per il titolo, sperando in un passo falso della Francia, attualmente imbattuta. E oggi i due tecnici hanno annunciato le formazioni che scenderanno in campo a Twickenham. Per l'Inghilterra le grandi novità sono i ritorni di Manu Tuilagi e Courtney Lawes, che rientrano in gruppo dopo gli stop per infortunio. Tuilagi si posiziona a centro, mentre Courtney Lawes va a blindside flanker e riconquista anche la ...

