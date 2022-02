Roma | sognando Totti e l' asse con Mourinho La città aspetta i suoi totem

(Di giovedì 24 febbraio 2022)e la, un legame indissolubile. Per Francesco, ovviamente. Ma anche per la gentenista, quella che per 25 anni lo ha apprezzato e ammirato in mezzo al campo, come baluardo posizionato lì,...

Basta il pensiero, basta l'idea di vederli lì, insieme, a lavorare a Trigoria per il bene della, che sia presente o futuro. Perché queste due sono senza rischio di smentita alcuna le due figure ...Loro due sono più importanti della, mediaticamente parlando, ma anche a livello carismatico , di presa sulla gente. E il solo pensiero di vederli insieme nellamanda in visibilio tanti ...Si avvicina il ritorno dell’ex capitano Totti e la Roma, un legame indissolubile. Per Francesco, ovviamente. Ma anche per la gente romanista, quella che per 25 anni lo ha apprezzato e ammirato in mezz ...