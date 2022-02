Prodotti bio e niente sprechi, Unigus punta sull’eco-pizza: come farla a impatto zero. Lezione a S. Anastasia (Di giovedì 24 febbraio 2022) come preparare una pizza ecologica: è il tema della Lezione svolta mercoledì 23 febbraio dal maestro Diego Viola per iniziativa dell’Uniugus, Università dei gusti e dei saperi, academy di alta formazione gastronomica di Sant’Anastasia. “E’ opportuno che le nuove generazioni di pizzaioli siano educate al rispetto del biologico e dell’ambiente – ha spiegato Viola -. In pizzeria, ed in generale in cucina, è possibile annientare gli sprechi e ridurre l’impatto ambientale. Ciò provoca benefici all’ambiente e ai clienti grazie all’utilizzo di Prodotti sempre freschi a chilometro zero, contraddistinti da maggiore qualità e sapore perché creati con metodi biologici, e in sintonia con le stagioni”. “L’eco-pizza risponde alla ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 24 febbraio 2022)preparare unaecologica: è il tema dellasvolta mercoledì 23 febbraio dal maestro Diego Viola per iniziativa dell’Uniugus, Università dei gusti e dei saperi, academy di alta formazione gastronomica di Sant’. “E’ opportuno che le nuove generazioni diioli siano educate al rispetto del biologico e dell’ambiente – ha spiegato Viola -. In pizzeria, ed in generale in cucina, è possibile annientare glie ridurre l’ambientale. Ciò provoca benefici all’ambiente e ai clienti grazie all’utilizzo disempre freschi a chilometro, contraddistinti da maggiore qualità e sapore perché creati con metodi biologici, e in sintonia con le stagioni”. “L’eco-risponde alla ...

