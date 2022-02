Novavax | mille quattrocento adesioni in Piemonte

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Sono oltre 1.400 le persone che inhanno manifestato la volontà di ricevere il nuovo vaccino, di cui circa 520 nella giornata di oggi, secondo giorno di apertura delle presul portale www.Iltivaccina.it.La prima fornitura di 72.200 dosi dovrebbe arrivare sul territoriose domenica 27 febbraio. Non appena confermata la consegna – informa la Regione– verrà inviato l’sms con data, luogo e ora dell’appuntamento per la somministrazione a coloro che hanno aderito. L'articolo proviene da Nuova Società.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Novavax mille

Vaccino, no (per ora) alla quarta dose per tutti. E arrivaRoma, 23 febbraio 2022 - Si conferma il trend di discesa dei contagi Covid . Il bollettino ...scendono sotto la soglia dei. ...L'incidenza resta sotto i 700 casi per 100mila abitanti e solo 15 comuni presentano un dato superiore a(tra cui Gualdo Tadino e San Giustino) mentre solo a Monte Santa Maria Tiberina risulta ...I medici traslocano al fianco degli infermieri nei box per le iniezioni: così sarà più difficile bluffare. Da marzo centri vaccinali chiusi nel pomeriggio. Nelle Marche solo 224 appuntamenti per il nu ...“Mi auguro – commenta la vicepresidente ed assessore al Welfare, Letizia Moratti – che questo vaccino, con caratteristiche simili ai vaccini ampiamente utilizzati da decenni, possa convincere gli ulti ...