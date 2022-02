Masterclass Quattroruote - Le sfide (e i rischi) della mobilità del futuro

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Ladel, con alle spalle due anni di pandemia e, sullo sfondo, i venti di guerra che arrivano dall'Ucraina; la rivoluzione dell'auto e le inevitabili scelte strategiche tra economia e geopolitica; la guida autonoma; ilo che l'auto diventi un bene troppo costoso, proibito ai più. Il talk del direttore diGian Luca Pellegrini, organizzato da Accademia Editoriale Domus in collaborazione con la nostra rivista, ha affrontato la complessità del mondo dell'auto. Il settore è al centro di un cambio di paradigma epocale che ne trasformerà dinamiche e processi, prodotti e servizi. Ma mancano le infrastrutture, una visione chiara dele sia di arrivare al paradosso del "fenomeno Cuba" ovvero, si punta alle elettriche, auto del ...

Intantoè l'unica testata al mondo a mettere alla prova gli Adas, da due anni, con capitolati più vicini alla realtà rispetto a quelli di EuroNCAP (capaci di riconoscere figure reali ...Il 13 gennaio 2022 le lezioni si sposteranno invece alla sede della Fondazione, nell'hinterland torinese, per unadestinata a dieci studenti del corso in Brand extension & licensing del ...In una lezione online, il direttore Gian Luca Pellegrini ha affrontato le questioni aperte del settore: l'auto che rischia di diventare un privilegio, lo sharing, il nodo delle elettriche ...