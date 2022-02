Marino: «Stasera è difficile parlare di calcio, abbiamo rispetto verso chi soffre» (Di giovedì 24 febbraio 2022) Poco prima della sfida con l’Olympiacos, il direttore generale dell’Atalanta, Umberto Marino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. difficile parlare di calcio con quanto sta accadendo in Ucraina, ha detto. “Questa sera parlare di sport e di calcio è difficile, perché sappiamo cosa stanno vivendo altri Paesi, abbiamo grande rispetto verso chi soffre. Sappiamo che l’Olympiacos in casa è temibile, è un campo caldo. Come ha detto il mister la migliore medicina è giocare per affrontare le sfide con la giusta determinazione. Nei prossimi giorni valuteremo tutte le posizioni, la squadra è molto determinata e farà bene questa sera”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 febbraio 2022) Poco prima della sfida con l’Olympiacos, il direttore generale dell’Atalanta, Umberto, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.dicon quanto sta accadendo in Ucraina, ha detto. “Questa seradi sport e di, perché sappiamo cosa stanno vivendo altri Paesi,grandechi. Sappiamo che l’Olympiacos in casa è temibile, è un campo caldo. Come ha detto il mister la migliore medicina è giocare per affrontare le sfide con la giusta determinazione. Nei prossimi giorni valuteremo tutte le posizioni, la squadra è molto determinata e farà bene questa sera”. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : #Marino: «Stasera è difficile parlare di calcio, abbiamo rispetto verso chi soffre» Il direttore generale dell’Ata… - DavideRTramonta : RT @Striscia: Perché tutti vogliono fare il direttore della tv di Stato di San Marino: super stipendio pagato dalla Rai. Stasera a #Strisci… - itp_lucy : RT @Striscia: Perché tutti vogliono fare il direttore della tv di Stato di San Marino: super stipendio pagato dalla Rai. Stasera a #Strisci… - AndreaMatyellow : RT @radioleopoldait: Nuova rubrica periodica 'On the road' con @LauraGaravini in onda stasera alle 20.00. ? La puntata speciale di oggi, a… - danieledv79 : RT @radioleopoldait: Nuova rubrica periodica 'On the road' con @LauraGaravini in onda stasera alle 20.00. ? La puntata speciale di oggi, a… -