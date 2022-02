Lulù trova Jessica nel suo letto con Barù e sclera: “Sei pazza, fatti vedere da uno psicologo” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Al “GF Vip” scoppia una lite furibonda tra le due princess Sophie cerca di far ragionare Lulù: “Si tratta di Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di giovedì 24 febbraio 2022) Al “GF Vip” scoppia una lite furibonda tra le due princess Sophie cerca di far ragionare: “Si tratta di Perizona Magazine.

Advertising

CaterinaPedre11 : @AXBproduction Proteggi Delia, ne ho sentite di ogni ieri sera su di lei da parte di Lulu e della bulla di parola,… - carta_tania : @BosonettoSabina @JulsSchiavon gli account dei ricchi la polizia non li trova se scrivo io invece che siamo pezzent… - Profilo3Marco : RT @fanpage: #Gfvip Lite furiosa nella notte tra Jessica, Lulu e Barù - fiorediloto_10 : Oggi Sophie ha fatto il meeting con Jess, più tardi Ale è tornato con una tisana per lei e la trova cn Sole a fare… - figliedeltrash : Raga i Basciagoni son distanti, Lulù non trova spazio. Si lamenterà che non ha posto e Barù si alzerà... ?? #jeru -

Ultime Notizie dalla rete : Lulù trova 'Vedo uno spirito': Miriana Trevisan spaventa Sophie, notte di terrore al GF Vip Leggi anche - >>> GF Vip, "Sei pazza": Lulù trova Jessica e Barù a letto, scoppia il caos nella notte Chi ha seguito attentamente il Grande Fratello Vip in questi mesi non si stupirà nel leggere che l'ex ragazza di Non è la Rai non è nuova ...

GF Vip, 'Sei pazza': Lulù trova Jessica e Barù a letto, scoppia il caos nella notte Lulù poi ha inseguito Barù pregandolo di tornare indietro, ma a quanto pare non c'è stato modo di convincerlo. Le due hanno poi parlato senza microfoni e da quel che si riesce a captare dalla ...

Leggi anche - >>> GF Vip, "Sei pazza":Jessica e Barù a letto, scoppia il caos nella notte Chi ha seguito attentamente il Grande Fratello Vip in questi mesi non si stupirà nel leggere che l'ex ragazza di Non è la Rai non è nuova ...poi ha inseguito Barù pregandolo di tornare indietro, ma a quanto pare non c'è stato modo di convincerlo. Le due hanno poi parlato senza microfoni e da quel che si riesce a captare dalla ...