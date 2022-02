L'invasione russa in Ucraina fa crollare le economie mondiali (Di giovedì 24 febbraio 2022) Borse a picco, petrolio e gas ai massimi: l’invasione dell’Ucraina annunciata nella notte dal presidente russo Vladimir Putin sta provocando, come prevedibile, una tempesta sui mercati finanziari. Dopo una notte di chiusure pesanti per le Borse asiatiche - Tokyo ha archiviato la seduta in calo dell'1,8%, Sydney del 3%, Seul del 2,6%, Shanghai dell'1,7% e Shenzhen del 2,4% - in Europa Milano ha aperto con una flessione dell’1,8%, Parigi del 4,2%, Francoforte del 4,4%, mentre i future preannunciano un avvio difficile anche a New York, con S&P 500 e Dow Jones che perdono il 2,5% e il Nasdaq il 3,1%. Si allarga anche lo spread Btp-Bund, che ha toccato i 176 punti base in apertura, con il rendimento del decennale italiano che ha superato l'1,9%. Lo Speciale sulla Guerra in Ucraina Il vero tracollo è però quello registrato dalla Borsa di ... Leggi su panorama (Di giovedì 24 febbraio 2022) Borse a picco, petrolio e gas ai massimi: l’dell’annunciata nella notte dal presidente russo Vladimir Putin sta provocando, come prevedibile, una tempesta sui mercati finanziari. Dopo una notte di chiusure pesanti per le Borse asiatiche - Tokyo ha archiviato la seduta in calo dell'1,8%, Sydney del 3%, Seul del 2,6%, Shanghai dell'1,7% e Shenzhen del 2,4% - in Europa Milano ha aperto con una flessione dell’1,8%, Parigi del 4,2%, Francoforte del 4,4%, mentre i future preannunciano un avvio difficile anche a New York, con S&P 500 e Dow Jones che perdono il 2,5% e il Nasdaq il 3,1%. Si allarga anche lo spread Btp-Bund, che ha toccato i 176 punti base in apertura, con il rendimento del decennale italiano che ha superato l'1,9%. Lo Speciale sulla Guerra inIl vero tracollo è però quello registrato dalla Borsa di ...

