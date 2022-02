La protesta di Vettel | “Non correrò a Sochi!”

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Il conflitto in atto tra Russia e Ucraina è destinato a toccare non solo temi politici, ma anche sportivi. Nel mondo del calcio sono state prese le prime decisioni: lo stop del campionato ucraino e il possibile cambio di sede per la finale di Champions League.Russia Ucraina Anche nel mondo dei motori arrivano le prime proteste, contro l’operato della Russia. Come riportato dal giornalista Giovanni Capuano, sul suo profilo Twitter, Sebastianè intenzionato are, non solo a parole, ma con i fatti. Queste le parole del campione tedesco: “È orribile quello che sta succedendo, sono scioccato. Per quanto mi riguarda la decisione l’ho già presa, a Sochi a settembre non“.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : protesta Vettel

...del podio successivamente alla penalità di cinque secondi inflitta a Sebastian, reo di aver ostacolato l'inglese dopo il suo rientro in pista. Dopo la bandiera a scacchi, in segno di,...Ne abbiamo parlato con Davide Valsecchi in una lunga chiacchierata, a partire dall'Aston Martin die Stroll per arrivare ai rincari sulle bollette mentre in piazza sicontro il Green ...Ne abbiamo parlato con Davide Valsecchi in una lunga chiacchierata, a partire dall’Aston Martin di Vettel e Stroll per arrivare ai rincari sulle bollette mentre in piazza si protesta contro il Green ...