La mostra "Back and Forth. Giulio Turcato / Vincenzo Marsiglia" a Lucca (Di giovedì 24 febbraio 2022) Vincenzo Marsiglia Star Stone 2 2016 incisione su ardesia 8225x2285 cm Ph Ian ScigliuzziDue generazioni di astrattisti a confronto con la mostra "Back and Forth. Giulio Turcato / Vincenzo Marsiglia" dal 12 Marzo 2022 PIETRASANTA – La Galleria Giovanni Bonelli apre, da Sabato 12 Marzo, la stagione espositiva di Pietrasanta a Lucca con la mostra "Back AND Forth. Giulio Turcato / Vincenzo Marsiglia", due generazioni di astrattisti a confronto nello spazio di Piazza Duomo 1. La mostra, a cura di Beatrice Audrito, inaugura un nuovo format espositivo che si propone di far dialogare, in un ...

