iPhone ricondizionati | la seconda vita che piace all’ambiente e al portafogli

(Adnkronos) – Messina, 24/02/2022 – Si tratta di un mercato importante, non più di nicchia e di un vero e proprio fenomeno sociale, la scelta di device di noti brand ricondizionati, e in questo caso di quelli della famosa mela, ha subito un aumento esponenziale negli ultimi anni. Alla base di questo trend vi è sicuramente una scelta economica, in quanto l'acquisto di iPhone o di un iMac ricondizionato, permette un notevole risparmio economico a fronte di caratteristiche elevate e pari qualità di un device nuovo. Ma questo discorso di economia circolare oltre che a strizzare l'occhio all'ambiente e resistere all'obsolescenza programmata della tecnologia, si sta trasformando anche in una necessità a causa di quello che si chiama chip shortage. La carenza di semiconduttori che coinvolge vari settori, tra cui quello dell'automotive e ...

