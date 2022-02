INCREDIBILE | Cesaro è fuori dalla WWE | non ha rinnovato

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 24 febbraio 2022)ha lasciato la WWE. A riportarlo è la testata americana PW Insider, secondo la quale l’atleta non sarebbe più apparso sugli schermi della federazione consapevole della sua voglia di non rinnovare il suo contratto. La sua ultima apparizione risale alla puntata di SmackDown! dell’11 febbraio, quando è stato sconfitto da Happy Corbin. A quanto pare le parti avrebbero cercato un accordo, ma non trovandolo, avrebbe deciso di lasciare la compagnia. Una storia turbolenta, 41 anni, è da sempre considerato uno dei talenti migliori del panorama mondiale: infatti, molti fan credono che l’atleta non sia mai stato sfruttato al megliocompagnia, credendo che avrebbe meritato almeno un regno titolato come campione WWE. Nonostante abbia avuto una lunga cavalcata nella compagnia, vincendo anche il titolo degli Stati ...