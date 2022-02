Il non-meme pubblicato dal profilo Twitter ufficiale dell’Ucraina contro Putin (Di giovedì 24 febbraio 2022) Mentre su Kiev e su molte altre città piovevano i primi missili, risuonavano le sirene anti-aeree e i carri armati russi entravano nel Paese facendo sponda sulla Bielorussia, le tensioni tra i due Paesi si snodavano anche attraverso i social network e i profili ufficiali. Nella giornata di ieri, mercoledì 23 febbraio, abbiamo parlato di quel post pubblicato (senza alcun commento) dal profilo dell’Ambasciata statunitense a Kiev e oggi la storia si è ripetuta, con soggetti diversi. Questo è il tweet del profilo ufficiale dell’Ucraina contro Vladimir Putin. pic.Twitter.com/IaqFbpayqz — Ukraine / ??????? (@Ukraine) February 24, 2022 LEGGI ANCHE > Il tweet muto (ma con meme) dell’Ambasciata USA a Kiev sulla “storia” di Mosca ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Mentre su Kiev e su molte altre città piovevano i primi missili, risuonavano le sirene anti-aeree e i carri armati russi entravano nel Paese facendo sponda sulla Bielorussia, le tensioni tra i due Paesi si snodavano anche attraverso i social network e i profili ufficiali. Nella giornata di ieri, mercoledì 23 febbraio, abbiamo parlato di quel post(senza alcun commento) daldell’Ambasciata statunitense a Kiev e oggi la storia si è ripetuta, con soggetti diversi. Questo è il tweet delVladimir. pic..com/IaqFbpayqz — Ukraine / ??????? (@Ukraine) February 24, 2022 LEGGI ANCHE > Il tweet muto (ma con) dell’Ambasciata USA a Kiev sulla “storia” di Mosca ...

trash_italiano : Dal profilo ufficiale dell’Ucraina. “Questo non è un meme, ma la nostra e la vostra realtà in questo momento” - AndreaVenanzoni : Questo non è un meme. Ripeto: questo non è un meme - enneasti : RT @trash_italiano: Dal profilo ufficiale dell’Ucraina. “Questo non è un meme, ma la nostra e la vostra realtà in questo momento” https:/… - beatriceemarian : RT @trash_italiano: Dal profilo ufficiale dell’Ucraina. “Questo non è un meme, ma la nostra e la vostra realtà in questo momento” https:/… - Orinnus : @majicojr Primo non è un meme, secondo non penso che il social media manager possa fare qualcosa eh -