Gigi D’Alessio, sapevate dove viveva quando era con la Tatangelo? Ora la condivide con LEI! (Di giovedì 24 febbraio 2022) Forse non tutti sanno che il famoso cantante partenopeo abita in una casa veramente meravigliosa e davvero ricca di ogni comfort. Gigi D’Alessio è uno dei più famosi cantautori italiani… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 24 febbraio 2022) Forse non tutti sanno che il famoso cantante partenopeo abita in una casa veramente meravigliosa e davvero ricca di ogni comfort.è uno dei più famosi cantautori italiani… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

FABI60240 : buon compleanno @Gigi d'alessio - radiocampania : Ora in onda su Radio Campania: Tu che ne sai by Gigi D'Alessio! Tune in now: -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi D’Alessio Perché è finita tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo?/ 'Oggi un bellissimo rapporto' Il Sussidiario.net